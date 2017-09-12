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17:11 (мск), источник: Новая Кубань

В Каневском районе убийство женщины раскрыли за несколько часов

Тело женщины обнаружили во дворе частного дома в ст. Новоминской.

Краснодар. 12 сентября — Новая Кубань. Подозреваемый скрывался в доме у родственников.

В дежурную часть полиции поступило сообщение об убийстве. Сотрудники выехали на место преступления.

Тело женщины лежало во дворе частного дома, расположенного в ст. Новоминская. При осмотре зафиксировали следы насильственной смерти.

Полицейские оперативно опросили возможных свидетелей. Установив круг общения женщины, удалось выйти на след подозреваемого.

29-летний местный житель отсиживался в доме у родственников. Полиция «наведалась в гости» в течение нескольких часов.

Во время задержания злоумышленник не оказывал сопротивления. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что мужчину передали сотрудникам следственного комитета.

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