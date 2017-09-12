В Каневском районе убийство женщины раскрыли за несколько часов
Тело женщины обнаружили во дворе частного дома в ст. Новоминской.
Тело женщины обнаружили во дворе частного дома в ст. Новоминской.
Краснодар. 12 сентября — Новая Кубань. Подозреваемый скрывался в доме у родственников.
В дежурную часть полиции поступило сообщение об убийстве. Сотрудники выехали на место преступления.
Тело женщины лежало во дворе частного дома, расположенного в ст. Новоминская. При осмотре зафиксировали следы насильственной смерти.
Полицейские оперативно опросили возможных свидетелей. Установив круг общения женщины, удалось выйти на след подозреваемого.
29-летний местный житель отсиживался в доме у родственников. Полиция «наведалась в гости» в течение нескольких часов.
Во время задержания злоумышленник не оказывал сопротивления. В