В Каневском районе убийство женщины раскрыли за несколько часов

Краснодар. 12 сентября — Новая Кубань. Подозреваемый скрывался в доме у родственников.



В дежурную часть полиции поступило сообщение об убийстве. Сотрудники выехали на место преступления.



Тело женщины лежало во дворе частного дома, расположенного в ст. Новоминская. При осмотре зафиксировали следы насильственной смерти.



Полицейские оперативно опросили возможных свидетелей. Установив круг общения женщины, удалось выйти на след подозреваемого.



29-летний местный житель отсиживался в доме у родственников. Полиция «наведалась в гости» в течение нескольких часов.



Во время задержания злоумышленник не оказывал сопротивления. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что мужчину передали сотрудникам следственного комитета.