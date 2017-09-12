В Челнах судебный пристав за взятки получил 3,5 года лишения свободы условно
Осужденный лишен права занимать должности на федеральной государственной гражданской службе в Российской Федерации сроком на 2 года и 6 месяцев.
Осужденный лишен права занимать должности на федеральной государственной гражданской службе в Российской Федерации сроком на 2 года и 6 месяцев.
(Набережные Челны, 12 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) В Челнах огласили приговор судебному приставу Равилю Насырову, который за мзду выдавал фиктивные справки и снимал аресты со счетов.
Рассмотрение уголовного дела в Набережночелнинском суде началось 28 июля. Его фигурантом стал судебный
По версии следствия, мужчина за определённую плату выдавал фиктивные справки и незаконно снимал аресты со счетов. За свои услуги судебный
Сегодня состоялось оглашение приговора в отношении Равиля Насырова. Решением суда подсудимый был признан виновным в получении взятки за незаконные действия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на три года. Также решением суда Насыров лишен права занимать должности на федеральной государственной гражданской службе в Российской Федерации сроком на 2 года и 6 месяцев.