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17:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах судебный пристав за взятки получил 3,5 года лишения свободы условно

Осужденный лишен права занимать должности на федеральной государственной гражданской службе в Российской Федерации сроком на 2 года и 6 месяцев.

(Набережные Челны, 12 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) В Челнах огласили приговор судебному приставу Равилю Насырову, который за мзду выдавал фиктивные справки и снимал аресты со счетов.

Рассмотрение уголовного дела в Набережночелнинском суде началось 28 июля. Его фигурантом стал судебный пристав-исполнитель Равиль Насыров, которому предъявлено обвинение в получении взяток. Всего сотруднику отдела судебных приставов № 1 вменялось в вину четыре преступных эпизода. В процессе досудебного и судебного разбирательства Насыров находился под домашним арестом.

По версии следствия, мужчина за определённую плату выдавал фиктивные справки и незаконно снимал аресты со счетов. За свои услуги судебный пристав-исполнитель брал различные суммы — от 17 тысяч до 30 тысяч рублей, самый большой гонорар составил 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба — 170 тысяч рублей. Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке, поскольку обвиняемый свою вину признал полностью.

Сегодня состоялось оглашение приговора в отношении Равиля Насырова. Решением суда подсудимый был признан виновным в получении взятки за незаконные действия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на три года. Также решением суда Насыров лишен права занимать должности на федеральной государственной гражданской службе в Российской Федерации сроком на 2 года и 6 месяцев.

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