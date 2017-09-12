В Молдове задержали опасного мошенника-рецидивиста

Источник: Actualitati.md

Молодой вымогатель решил заработать на наивности желающих найти работу заграницей. Он уже успел получить более 25000 леев за свои услуги, но, по словам потерпевших, ожидаемого трудоустройства они не получили.

Преступник действовал по следующей схеме: находил потенциальных жертв через социальные сети, размещая объявления о найме на работу и заполнении необходимых документов.