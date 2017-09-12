В Волгограде директор школы прикарманила 1,8 млн рублей бюджетных денег

Как следует из материалов дела, с декабря 2011 по ноябрь 2016 годы Геловцева присваивала себе средства из фонда стимулирующих и компенсационных выплат, которые начислялись сотрудникам учебного заведения.

— В общей сложности, таким образом предприимчивая женщина похитила 1,8 млн рублей бюджетных средств, — сообщили РИАЦ в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину обвиняемая признала. С учетом обстоятельств суд приговорил Геловцеву к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, по иску прокурора г. Волгограда, ей предстоит возместить причиненный ущерб — 1.8 млн рублей.