Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
На Ставрополье завели дело после 42 ложных сообщений о бомбах
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Котопоезд из Японии
16:58 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде директор школы прикарманила 1,8 млн рублей бюджетных денег

Сегодня, 12 сентября, Советский районный суд Волгограда вынес приговор директору школы Светлане Геловцевой, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, с декабря 2011 по ноябрь 2016 годы Геловцева присваивала себе средства из фонда стимулирующих и компенсационных выплат, которые начислялись сотрудникам учебного заведения.

— В общей сложности, таким образом предприимчивая женщина похитила 1,8 млн рублей бюджетных средств, — сообщили РИАЦ в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину обвиняемая признала. С учетом обстоятельств суд приговорил Геловцеву к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, по иску прокурора г. Волгограда, ей предстоит возместить причиненный ущерб — 1.8 млн рублей.

После вынесения приговора экс-директор была взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Волгограде началось обновление улицы Порт-Саида
Греф прокомментировал «изменение» статуса карт клиентов
Юлия Липницкая: Человек, выдающий себя за моего отца, — мошенник
Крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от показов «Матильды»
Зарплата жаловавшейся Путину учительницы не изменилась
«Роснефть» сдвинула в Арктике айсберг массой миллион тонн
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7
Спорт
Каррера взял 20 футболистов на матч Лиги чемпионов с «Марибором» Встреча группы Е Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Людски врт» в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 мск
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь