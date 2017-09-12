В Волгограде директор школы прикарманила 1,8 млн рублей бюджетных денег
Сегодня, 12 сентября, Советский районный суд Волгограда вынес приговор директору школы Светлане Геловцевой, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Сегодня, 12 сентября, Советский районный суд Волгограда вынес приговор директору школы Светлане Геловцевой, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Как следует из материалов дела, с декабря 2011 по ноябрь 2016 годы Геловцева присваивала себе средства из фонда стимулирующих и компенсационных выплат, которые начислялись сотрудникам учебного заведения.
— В общей сложности, таким образом предприимчивая женщина похитила 1,8 млн рублей бюджетных средств, — сообщили РИАЦ в
Свою вину обвиняемая признала. С учетом обстоятельств суд приговорил Геловцеву к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, по иску прокурора г. Волгограда, ей предстоит возместить причиненный ущерб — 1.8 млн рублей.
После вынесения приговора