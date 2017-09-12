Росгвардия: Поступило несколько звонков о заминировании зданий в Калининграде
На местах вызова работают взрывотехники.
На местах вызова работают взрывотехники.
Во вторник, 12 сентября, в правоохранительные органы поступило несколько звонков о заминировании объектов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил представитель
Было несколько анонимных звонков. По всем фактам выезжали наши сотрудники. Взрывотехники работают в зданиях. Сколько точно было сообщений, я не могу сказать, но минимум шесть, — рассказали в
Во вторник, 12 сентября, после 13:00 в центре Калининграда началась масштабная эвакуация торговых центров, университетов и других социальных объектов.