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16:57 (мск), источник: Калининград.Ru

Росгвардия: Поступило несколько звонков о заминировании зданий в Калининграде

На местах вызова работают взрывотехники.

Источник: Калининград.Ru

Во вторник, 12 сентября, в правоохранительные органы поступило несколько звонков о заминировании объектов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил представитель пресс-службы регионального управления Росгвардии.

Было несколько анонимных звонков. По всем фактам выезжали наши сотрудники. Взрывотехники работают в зданиях. Сколько точно было сообщений, я не могу сказать, но минимум шесть, — рассказали в пресс-службе.

Во вторник, 12 сентября, после 13:00 в центре Калининграда началась масштабная эвакуация торговых центров, университетов и других социальных объектов.

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