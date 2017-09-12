Григорий Петренко сбежал из Молдовы, и просит убежища в Германии
Приговорённый к условному сроку Георгий Петренко тайно покинул Молдову и попросил политического убежища в Германии.
Приговорённый к условному сроку Георгий Петренко тайно покинул Молдову и попросил политического убежища в Германии.
Политик подтвердил эту информацию порталу newsmaker.md. Георгий Петренко сообщил, что находится в Германии с конца августа.
«Как конкретно я выехал, не хочу раскрывать, но в Германию въехал на законных основаниях», — сказал Петренко NM.
Кроме того, он сообщил, что подал документы в Федеральное агентство по делам миграции и беженцев (BAMF) на получение политического убежища.
Напомним, 29 июля Григория Петренко приговорили к четырём с половиной годам тюрьмы условно.
Пока политик находился под следствием, он уже пытался покинуть нашу страну незаконно. 14 мая 2016 года Георгия Петренко задержали в Кишинёвском аэропорту.