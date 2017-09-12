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17:04 (мск), источник: Publika.md

Григорий Петренко сбежал из Молдовы, и просит убежища в Германии

Приговорённый к условному сроку Георгий Петренко тайно покинул Молдову и попросил политического убежища в Германии.

Источник: Publika.md

Политик подтвердил эту информацию порталу newsmaker.md. Георгий Петренко сообщил, что находится в Германии с конца августа.

«Как конкретно я выехал, не хочу раскрывать, но в Германию въехал на законных основаниях», — сказал Петренко NM.

Кроме того, он сообщил, что подал документы в Федеральное агентство по делам миграции и беженцев (BAMF) на получение политического убежища.

Напомним, 29 июля Григория Петренко приговорили к четырём с половиной годам тюрьмы условно.

Пока политик находился под следствием, он уже пытался покинуть нашу страну незаконно. 14 мая 2016 года Георгия Петренко задержали в Кишинёвском аэропорту.

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