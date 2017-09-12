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17:50 (мск), источник: Sputnik.by

Грибники нашли в лесу в Пуховичском районе останки человека

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Останки человека обнаружили грибники в лесу в Пуховичском районе, сообщил ресурс «Марьина Горка 24» со ссылкой на Пуховичский райотдел Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

Череп был найден 8 сентября возле промышленной площадки МТЭЦ-5 вблизи поселка Дружный.

Кроме черепа впоследствии во мху обнаружили человеческие кости. По предварительным данным, срок нахождения останков в лесу составляет от трех до пяти лет.

В настоящее время Пуховичским РОСК по данному факту проводится проверка.

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