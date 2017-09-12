Грибники нашли в лесу в Пуховичском районе останки человека
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Останки человека обнаружили грибники в лесу в Пуховичском районе, сообщил ресурс «Марьина Горка 24» со ссылкой на Пуховичский райотдел Следственного комитета.
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Останки человека обнаружили грибники в лесу в Пуховичском районе, сообщил ресурс «Марьина Горка 24» со ссылкой на Пуховичский райотдел Следственного комитета.
Череп был найден 8 сентября возле промышленной площадки МТЭЦ-5 вблизи поселка Дружный.
Кроме черепа впоследствии во мху обнаружили человеческие кости. По предварительным данным, срок нахождения останков в лесу составляет от трех до пяти лет.
В настоящее время Пуховичским РОСК по данному факту проводится проверка.