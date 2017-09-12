Каковы версии полиции о гибели пропавшей в Цыпово молодой женщины

Источник: Sputnik.md

Однако, как заявил Sputnik замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, что эта версия не окончательная, так как «не до конца аргументирована».

«Предварительная версия, которую мы рассматриваем в случае смерти женщины, — это падение с высоты, что привело к гибели. Но, чтобы уверенными в наших гипотезах, назначена судебная экспертиза. Выводы, которые предоставят нам эксперты, помогут определить точную причину смерти», — отметил собеседник.

По его словам, к данному моменту не было открыто уголовное дело, а пока расследование ведется в уголовно-процессуальном порядке.

Он отметил, что тело молодой женщины нашли в половине километра от палаточного лагеря, где она разместилась вместе с группой, с которой отправилась в Цыпово.

«Это зона водопадов. Труднопроходимая», — добавил Кавкалюк.

На вопрос о группе, в которую входила Ирина Качалова, собеседник отметил, что «большинство из них допрошены». Он отметил, что все свои личные вещи женщина оставила в палатке, даже мобильный телефон.

Ирина Качалова пропала в субботу, 9 сентября, около 15.00. Ее поиски начались в воскресенье вечером. В понедельник к ним присоединились около 60 спасателей, полицейских и кинологов.