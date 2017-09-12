Сильный ветер частично снес крышу районной больницы в ВКО

«Сегодня, 12 сентября 2017 года в 17 часов 30 минут в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, в с. Самарское, в результате сильного ветра, порывы которого достигали 32 м/с, произошел частичный срыв кровли с трехх этажного здания КГКП “Межрайонная больница Кокпектинского района” на площади 600 квадратных метров (общая площадь 1500 квадратных метра). Пострадавших нет», — пояснил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.