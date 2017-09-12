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17:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сильный ветер частично снес крышу районной больницы в ВКО

АСТАНА, 12 сен — Sputnik. Сильный ветер с порывами ветра до 32 м/с частично снес крыши с двух зданий в Восточно-Казахстанской области. От порывов ветра пострадала межрайонная больница Кокпектинского района области, сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Источник: Sputniknews.kz

«Сегодня, 12 сентября 2017 года в 17 часов 30 минут в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, в с. Самарское, в результате сильного ветра, порывы которого достигали 32 м/с, произошел частичный срыв кровли с трехх этажного здания КГКП “Межрайонная больница Кокпектинского района” на площади 600 квадратных метров (общая площадь 1500 квадратных метра). Пострадавших нет», — пояснил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Сообщается, что также произошел частичный срыв кровли с двухх этажного многоквартирного дома на площади 60 квадратных метра (общая площадь 220 квадратных метра). Пострадавших нет.

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