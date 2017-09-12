Сильный ветер частично снес крышу районной больницы в ВКО
АСТАНА, 12 сен — Sputnik. Сильный ветер с порывами ветра до 32 м/с частично снес крыши с двух зданий в
АСТАНА, 12 сен — Sputnik. Сильный ветер с порывами ветра до 32 м/с частично снес крыши с двух зданий в
«Сегодня, 12 сентября 2017 года в 17 часов 30 минут в Кокпектинском районе
Сообщается, что также произошел частичный срыв кровли с двухх этажного многоквартирного дома на площади 60 квадратных метра (общая площадь 220 квадратных метра). Пострадавших нет.