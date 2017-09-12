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18:01 (мск), источник: Tengrinews

ДТП со скорой в Павлодаре: Пациент скончался

Находившийся в карете скорой помощи больной скончался в результате ДТП, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Авария произошла на пересечении улиц Абая — Чокина.

В момент ДТП карета скорой помощи везла мужчину в одну из городских больниц. Как сообщили в полиции, скорая ехала с проблесковыми маячками и включенным звуковым сигналом.

«В результате ДТП с участием кареты скорой помощи скончался 60-летний больной. 37-летний водитель транспортного средства, не предоставивший преимущество в движении машине скорой помощи с включенными спецсигналами, привлечен к административной ответственности. На него наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, что составляет 22690 тенге», — проинформировали в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

Кроме того, виновник аварии на год лишен водительских прав.

По информации пресс-службы регионального департамента полиции, в ходе рейда полицейские оштрафовали шесть нарушителей, не пропускавших спецтранспорт.

«В отношении водителей составлен административный протокол по статье “Непредставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и спец. звуковым сигналом”», — отметили в пресс-службе регионального департамента.

Водители-нарушители оштрафованы на 10 месячных расчетных показателей. По словам полицейских, свое поведение на дороге одни водители оправдывали тем, что якобы не слышали сирены, другие же аргументировали свои действия тем, что не видели световые сигналы.

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