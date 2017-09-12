ДТП со скорой в Павлодаре: Пациент скончался

Источник: Tengrinews

Авария произошла на пересечении улиц Абая — Чокина.

В момент ДТП карета скорой помощи везла мужчину в одну из городских больниц. Как сообщили в полиции, скорая ехала с проблесковыми маячками и включенным звуковым сигналом.

«В результате ДТП с участием кареты скорой помощи скончался 60-летний больной. 37-летний водитель транспортного средства, не предоставивший преимущество в движении машине скорой помощи с включенными спецсигналами, привлечен к административной ответственности. На него наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, что составляет 22690 тенге», — проинформировали в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

Кроме того, виновник аварии на год лишен водительских прав.

По информации пресс-службы регионального департамента полиции, в ходе рейда полицейские оштрафовали шесть нарушителей, не пропускавших спецтранспорт.

«В отношении водителей составлен административный протокол по статье “Непредставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и спец. звуковым сигналом”», — отметили в пресс-службе регионального департамента.