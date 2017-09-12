В Ростове-на-Дону готовят жилищные сертификаты для пострадавших от пожара

Источник: РИА Новости

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Комиссией признаны непригодными для проживания 75 адресов (163 объекта), получившие повреждения в результате чрезвычайной ситуации.

«В настоящее время в список на выдачу материальной и финансовой помощи включены 436 человек. Администрацией города созданы комиссии, которыми определены границы зоны ЧС, перечень домов и собственников пострадавших от пожара. Начата подготовка документов на получение государственных жилищных сертификатов гражданам, чьи жилые помещения были повреждены в результате пожара», — говорится в сообщении.

На данный момент 598 пострадавших от пожара получили по 30 тысяч рублей из областного бюджета, 707 человек получили по 20 тысяч рублей из городского бюджета.

Продолжаются выплаты погорельцам из средств федерального бюджета. На сегодняшний день единовременную материальную помощь из средств федерального бюджета (по 10 тысяч рублей на человека) уже получили 369 ростовчан. Выплату в связи с полной утратой имущества первой необходимости (по 100 тысяч рублей из средств федерального бюджета) получили 123 человека.