В Ростове-на-Дону готовят жилищные сертификаты для пострадавших от пожара

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью
«В настоящее время в список на выдачу материальной и финансовой помощи включены 436 человек. Администрацией города созданы комиссии, которыми определены границы зоны ЧС, перечень домов и собственников пострадавших от пожара. Начата подготовка документов на получение государственных жилищных сертификатов гражданам, чьи жилые помещения были повреждены в результате пожара», — говорится в сообщении.
Продолжаются выплаты погорельцам из средств федерального бюджета. На сегодняшний день единовременную материальную помощь из средств федерального бюджета (по 10 тысяч рублей на человека) уже получили 369 ростовчан. Выплату в связи с полной утратой имущества первой необходимости (по 100 тысяч рублей из средств федерального бюджета) получили 123 человека.
Более 2,5 миллиона рублей выплатили родственникам погибшего мужчины из областного и федерального бюджетов. Граждане, получившие на пожаре травмы, получили 2 миллиона рублей. Общая сумма выплат превысила 52 миллиона рублей.