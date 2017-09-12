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17:36 (мск), источник: РИАЦ

Житель Тракторозаводского района Волгограда сдавал квартиру под наркопритон

В одной из квартир по улице Зенитчиков сотрудники полиции обнаружили наркопритон.

55-летний хозяин сдавал жилплощадь нарокозависимым жителям района за деньги, которые там изготавливали и потребления наркотические средства.

Во время осмотра жилища полицейские изъяли приготовленный для потребления ацетилированный опий.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ — «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Подозреваемому грозит 4 лет лишения свободы.

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