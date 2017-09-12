Житель Тракторозаводского района Волгограда сдавал квартиру под наркопритон
В одной из квартир по улице Зенитчиков сотрудники полиции обнаружили наркопритон.
В одной из квартир по улице Зенитчиков сотрудники полиции обнаружили наркопритон.
55-летний хозяин сдавал жилплощадь нарокозависимым жителям района за деньги, которые там изготавливали и потребления наркотические средства.
Во время осмотра жилища полицейские изъяли приготовленный для потребления ацетилированный опий.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ — «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств», — сообщили в