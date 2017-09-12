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17:42 (мск), источник: Kazinform

За умерших получали пенсии и пособия их родственники в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Прокуратура Павлодарской области обнаружила, что смерть 63 жителей города не была зарегистрирована, и за 10 граждан были выданы пенсии и пособия на 5 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Анализ эффективности взаимодействия уполномоченных таких госорганов, как учреждения здравоохранения, ОВД, органы РАГС, отделы координации занятости и социальных программ, при регистрации умерших за 2012−2017 годы показал значительное расхождение количества регистрации фактов смерти. Об этом сообщила прокуратура Павлодарской области.

По данным ведомства, захоронение лиц ведётся без регистрации в уполномоченном на это госоргане, что на руку родственникам, получающим социальные пособия умерших.

Смерть 63 лиц не была зарегистрирована в отделе регистрации актов гражданского состояния города Аксу, о которых запрошены сведения из государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП) на предмет того, получали ли они пособия или пенсии.

По сведениям ГЦВП, установлено, что, например, после смерти некая гражданка Б. 1949 года рождения, умершая четвёртого августа 2015 года, в течение двух лет остаётся получателем пенсии по возрасту. Это объясняется тем, что отделением РАГС её смерть не зарегистрирована. Поэтому сведения о смерти в ГЦВП не направлялись.

Сестра покойной на протяжении двух лет обналичивала деньги с банковской карты умершей. С сентября 2015 года по июль 2017 года с карт-счёта умершей сняты 1067154 тенге.

Всего прокуратура Павлодарской области выявила десять фактов незаконного получения пенсий и пособий за умерших лиц. Предварительный ущерб госбюджету от этого превысил пять миллионов тенге.

Все материалы зарегистрированы и переданы в правоохранительные органы для досудебного расследования по фактам мошенничества. Одна из причин нерегистрации умерших в органах РАГС, по версии надзорного органа, отсутствие самой нормы, обязывающей родственников либо других заинтересованных людей регистрировать факт смерти.

Разница между сведениями медицинских учреждений, ОВД и отделениями РАГС образуется во многих случаях при смерти гражданина в другом регионе или получении свидетельств о смерти не по месту жительства. Проблему планируется рассмотреть на координационном совете прокуратуры.

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