Суд оправдал обвиняемого в нападении на полицейских сына мэра Махачкалы

С момента инцидента с сыном мэра Махачкалы, то есть с 31 мая 2016 года, следственные органы трижды предъявляли ему обвинение в преступлениях, но каждый раз прокуратура их отменяла. В свою очередь прокуратура Дагестана ранее сообщала, что отменила повторно возбужденное в отношении Мусаева уголовное дело (оба раза — по части 2 статьи 318 УК РФ), так как «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».

«В отношении Бадрудина Мусаева судьей сегодня в 15.00 мск вынесен оправдательный приговор по всем пунктам», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что судья удалилась для вынесения приговора в понедельник, а оправдательный приговор был вынесен во вторник днем.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что сын мэра Махачкалы был доставлен в отделение полиции после конфликта с сотрудниками дорожно-патрульной службы, но затем отпущен. Эту информацию подтвердили в республиканском МВД, не сообщая всех подробностей инцидента. Было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ДПС. Один из участников конфликта уже задержан, решением суда он заключен под домашний арест.