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17:49 (мск), источник: РИА Новости

Суд оправдал обвиняемого в нападении на полицейских сына мэра Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 12 сен — РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор в отношении сына мэра столицы Дагестана Бадрудина Мусаева, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти, сообщил РИА Новости представитель суда.

С момента инцидента с сыном мэра Махачкалы, то есть с 31 мая 2016 года, следственные органы трижды предъявляли ему обвинение в преступлениях, но каждый раз прокуратура их отменяла. В свою очередь прокуратура Дагестана ранее сообщала, что отменила повторно возбужденное в отношении Мусаева уголовное дело (оба раза — по части 2 статьи 318 УК РФ), так как «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».

«В отношении Бадрудина Мусаева судьей сегодня в 15.00 мск вынесен оправдательный приговор по всем пунктам», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что судья удалилась для вынесения приговора в понедельник, а оправдательный приговор был вынесен во вторник днем.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что сын мэра Махачкалы был доставлен в отделение полиции после конфликта с сотрудниками дорожно-патрульной службы, но затем отпущен. Эту информацию подтвердили в республиканском МВД, не сообщая всех подробностей инцидента. Было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ДПС. Один из участников конфликта уже задержан, решением суда он заключен под домашний арест.

По информации следователей, инцидент произошел в Махачкале в ночь на 31 мая 2016 года на пересечении улиц Ярагского и Гамзатова. Сотрудники полиции попытались остановить машину Mercedes для проверки документов, но водитель отказался предоставить их, а находившиеся вместе с ним лица спровоцировали конфликт с сотрудниками ДПС. Применив насилие в отношении сотрудников полиции, они скрылись с места происшествия.

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