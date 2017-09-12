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18:00 (мск), источник: Новый Калининград

В Правдинске бывшая сотрудница банка присвоила почти 600 тыс рублей

Женщина не вносила в кассу банка полученные от клиентов страховые премии.

В Правдинске против бывшей сотрудницы банка возбуждено уголовное дело за присвоение более полумиллиона рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

37-летняя женщина в период с декабря 2010 года по апрель 2015 года работала в одном из банков начальником страхового отдела, менеджером агентской группы страхового отдела и начальником страхового отдела. В служебные обязанности женщины среди прочего входило и заключение договоров страхования.

По данным прокуратуры, за пять лет сотрудница банка заключила 128 договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО и «Фортуна-Авто». По договорам были получены страховые премии на общую сумму более 585 тыс рублей.

«Вместе с тем, женщина в нарушение условий трудового договора о полной материальной ответственности не внесла в кассу филиала банка полученные от клиентов страховые премии, а присвоила их», — отмечает пресс-служба.

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