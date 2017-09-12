В Правдинске бывшая сотрудница банка присвоила почти 600 тыс рублей

В Правдинске против бывшей сотрудницы банка возбуждено уголовное дело за присвоение более полумиллиона рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

37-летняя женщина в период с декабря 2010 года по апрель 2015 года работала в одном из банков начальником страхового отдела, менеджером агентской группы страхового отдела и начальником страхового отдела. В служебные обязанности женщины среди прочего входило и заключение договоров страхования.

По данным прокуратуры, за пять лет сотрудница банка заключила 128 договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО и «Фортуна-Авто». По договорам были получены страховые премии на общую сумму более 585 тыс рублей.