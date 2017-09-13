Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Как недосып портит вашу жизнь
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Несбывшиеся преемники: кто будет следующим правителем России
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
9Празднование Курбан-байрама
08:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже прокурор попросил 5 лет колонии для адвоката с «зеленым блокнотом»

В Левобережном райсуде Воронежа прошли прения по делу 33-летней адвоката Марии Г., которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Reuters

По данным силовиков, за крупную сумму денег юрист обещала договориться об условном сроке для своего подзащитного. Гособвинение попросило для адвоката 5 лет колонии общего режима на заседании во вторник, 12 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил прокурор Сергей Кривошеев.

По версии следователей СК, в октябре 2015 года к Марии Г. обратились родственники молодого человека, который попался на продаже крупной партии наркотиков. Парню грозило от 15 до 20 лет тюрьмы. На суде родственники молодого человека утверждали, что Мария Г. попросила у них 2 млн рублей. За эти деньги она обещала договориться с правоохранителями, чтобы парень получил условный срок. Адвокат настаивала, что половину суммы надо перевести за два месяца. Первый результат появился в январе 2016 года: молодого человека выпустили из СИЗО под домашний арест. В апреле юрист связалась с родными подзащитного и попросила перевести еще 500 тыс. рублей. После этого мать задержанного с наркотиками парня обратилась в правоохранительные органы.

На встречу с Марией Г. она поехала уже в сопровождении сотрудников регионального УФСБ.

Силовики задержали адвоката после получения очередного транша у здания Левобережного райсуда 16 мая 2016 года. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимально Марии Г. грозит до 10 лет лишения свободы.

Во время задержания у женщины нашли зеленый блокнот, в котором были записаны расценки на услуги воронежских судей: сколько нужно отдать за смягчение наказания клиенту или изменение меры пресечения. Опираясь на информацию из блокнота, правоохранители возбудили семь уголовных дел в отношении воронежских адвокатов.

Контекст.

Фигурантом последнего дела стал сын судьи Воронежского облсуда, сотрудник адвокатской конторы «Баев и партнеры» Николай Шмаков. По версии следствия, 34-летний юрист потребовал у клиентки 4 млн рублей. За эту сумму он обещал договориться с судом, чтобы мужу женщины изменили меру пресечения на более мягкую. Во время получения денег в одном из кафе адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Шмакова отправили в СИЗО на два месяца.

Нового руководителя облсуду не нашли за полтора года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дважды отклоняла все кандидатуры на эту должность. ВККС рекомендовала на пост председателя действующего главу Саратовского облсуда Василия Тарасова 6 июля 2017 года. По данным СМИ, Виталий Богомолов стал помощником сенатора от облдумы Сергея Лукина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Часть участка под строительство магазина IKEA под Воронежем выставили на продажу
Северная Корея прокомментировала новые санкции Совбеза ООН
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
ЦСКА впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с победы
Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
Самые необычные храмы мира (фото)
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь