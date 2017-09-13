В Воронеже прокурор попросил 5 лет колонии для адвоката с «зеленым блокнотом»

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По данным силовиков, за крупную сумму денег юрист обещала договориться об условном сроке для своего подзащитного. Гособвинение попросило для адвоката 5 лет колонии общего режима на заседании во вторник, 12 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил прокурор Сергей Кривошеев.

По версии следователей СК, в октябре 2015 года к Марии Г. обратились родственники молодого человека, который попался на продаже крупной партии наркотиков. Парню грозило от 15 до 20 лет тюрьмы. На суде родственники молодого человека утверждали, что Мария Г. попросила у них 2 млн рублей. За эти деньги она обещала договориться с правоохранителями, чтобы парень получил условный срок. Адвокат настаивала, что половину суммы надо перевести за два месяца. Первый результат появился в январе 2016 года: молодого человека выпустили из СИЗО под домашний арест. В апреле юрист связалась с родными подзащитного и попросила перевести еще 500 тыс. рублей. После этого мать задержанного с наркотиками парня обратилась в правоохранительные органы.

На встречу с Марией Г. она поехала уже в сопровождении сотрудников регионального УФСБ.

Силовики задержали адвоката после получения очередного транша у здания Левобережного райсуда 16 мая 2016 года. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимально Марии Г. грозит до 10 лет лишения свободы.

Во время задержания у женщины нашли зеленый блокнот, в котором были записаны расценки на услуги воронежских судей: сколько нужно отдать за смягчение наказания клиенту или изменение меры пресечения. Опираясь на информацию из блокнота, правоохранители возбудили семь уголовных дел в отношении воронежских адвокатов.

Контекст.

Фигурантом последнего дела стал сын судьи Воронежского облсуда, сотрудник адвокатской конторы «Баев и партнеры» Николай Шмаков. По версии следствия, 34-летний юрист потребовал у клиентки 4 млн рублей. За эту сумму он обещал договориться с судом, чтобы мужу женщины изменили меру пресечения на более мягкую. Во время получения денег в одном из кафе адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Шмакова отправили в СИЗО на два месяца.