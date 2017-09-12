Первые кадры массовой эвакуации в Калининграде

Источник: Вести - Калининград

Очевидцы сообщают о спецслужбах и пожарных машинах рядом с торговыми центрами и областной Думой. Подобная ситуация происходит на Южном вокзале и в КГТУ. Были эвакуированы лицей № 23 и управление Балтфлота на улице Кирова. Свидетели говорят о том, что поступило сообщение о заложенной бомбе. Вот что нам сообщили в управлении Росгвардии региона.

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Отметим, сегодня телефонные террористы сообщали о заминированных зданиях и в других городах России. По сообщениям СМИ, в крупных городах страны эвакуируют вокзалы, вузы, торговые центры и школы из-за анонимных звонков о минировании.

Причиной массовой эвакуации в Калининграде стали сообщения о заминировании. Об этом калининградским «Вестям» сообщил источник в региональном Управлении Росгвардии.

«Поступил ряд анонимных звонков о заминировании ряда объектов в Калининграде. В настоящее время взрывотехники ОМОН Росгвардии и кинологи проводят проверку этих объектов на наличие взрывоопасных предметов», — отметили в силовом ведомстве.