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18:35 (мск), источник: РИА Новости

«Тверской стрелок», убивший девять человек, получил пожизненный срок

ТВЕРЬ, 12 сен — РИА Новости. Тверской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего Сергея Егорова, убившего в июне девять дачников.

Источник: РИА Новости

«Суд постановил назначить Егорову наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, далее — в исправительной колонии строгого режима», — сказала судья Елена Мордвинкина.

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Кроме того, суд обязал Егорова выплатить родственникам его жертв примерно 10,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

В начале июня в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию.

Стрельбу открыл 45-летний Егоров, который во время застолья поссорился с дачниками, а затем вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

В суде он полностью признал свою вину, а в последнем слове просил прощения за совершенное убийство.

«Тверской стрелок» выступил в суде с последним словом
Во время загрузки произошла ошибка.
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