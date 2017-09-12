«Тверской стрелок», убивший девять человек, получил пожизненный срок
ТВЕРЬ, 12 сен — РИА Новости. Тверской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего Сергея Егорова, убившего в июне девять дачников.
ТВЕРЬ, 12 сен — РИА Новости. Тверской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего Сергея Егорова, убившего в июне девять дачников.
«Суд постановил назначить Егорову наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, далее — в исправительной колонии строгого режима», — сказала судья Елена Мордвинкина.
Кроме того, суд обязал Егорова выплатить родственникам его жертв примерно 10,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.
В начале июня в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию.
Стрельбу открыл 45-летний Егоров, который во время застолья поссорился с дачниками, а затем вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.
В суде он полностью признал свою вину, а в последнем слове просил прощения за совершенное убийство.
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