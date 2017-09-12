«Тверской стрелок», убивший девять человек, получил пожизненный срок

Источник: РИА Новости

«Суд постановил назначить Егорову наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, далее — в исправительной колонии строгого режима», — сказала судья Елена Мордвинкина.

Кроме того, суд обязал Егорова выплатить родственникам его жертв примерно 10,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

В начале июня в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию.

Стрельбу открыл 45-летний Егоров, который во время застолья поссорился с дачниками, а затем вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.