В Башкирии 18-летняя девушка угнала «Шероле Лачетти» и попала в аварию
Полицейские возбудили уголовное дело.
Полицейские возбудили уголовное дело.
Все случилось в минувшее воскресенье, когда 18-летняя жительница Белорецка приехала в гости к своей подруге в дом по улице Уральской.
Как сообщили в
— По дороге она не справилась с управлением и попала в аварию, повредив автомобиль. Хозяйка машины, придя с работы, попыталась найти авто самостоятельно. В этот момент к дому на угнанной машине подъехала злоумышленница, — уточнили полицейские.
Конфликт на месте уладить не удалось. 39-летняя владелица иномарки написала заявление в полицию, где уже возбудили уголовное дело.