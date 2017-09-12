В Башкирии 18-летняя девушка угнала «Шероле Лачетти» и попала в аварию

Все случилось в минувшее воскресенье, когда 18-летняя жительница Белорецка приехала в гости к своей подруге в дом по улице Уральской.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, девушке-хозяйке нужно было ехать на учебу в другой город, она по-соседски разрешила приятельнице остаться у нее дома. Гостья приметила ключи от «Шероле Лачетти» и решила прокатиться.

— По дороге она не справилась с управлением и попала в аварию, повредив автомобиль. Хозяйка машины, придя с работы, попыталась найти авто самостоятельно. В этот момент к дому на угнанной машине подъехала злоумышленница, — уточнили полицейские.