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20:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии 18-летняя девушка угнала «Шероле Лачетти» и попала в аварию

Полицейские возбудили уголовное дело.

Все случилось в минувшее воскресенье, когда 18-летняя жительница Белорецка приехала в гости к своей подруге в дом по улице Уральской.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, девушке-хозяйке нужно было ехать на учебу в другой город, она по-соседски разрешила приятельнице остаться у нее дома. Гостья приметила ключи от «Шероле Лачетти» и решила прокатиться.

— По дороге она не справилась с управлением и попала в аварию, повредив автомобиль. Хозяйка машины, придя с работы, попыталась найти авто самостоятельно. В этот момент к дому на угнанной машине подъехала злоумышленница, — уточнили полицейские.

Конфликт на месте уладить не удалось. 39-летняя владелица иномарки написала заявление в полицию, где уже возбудили уголовное дело.

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