В Перми нашли тело подростка, пропавшего 4 сентября
Правоохранители продолжают проверку обстоятельств произошедшего.
Правоохранители продолжают проверку обстоятельств произошедшего.
12 сентября 2017 года в Орджоникидзевском районе города Перми в реке Чусовая в районе Чусовского моста сотрудники полиции и волонтеры нашли тело подростка, пропавшего 4 сентября.
«В настоящее время назначена
Напомним, школьник пропал по дороге в школу. Он был болен сахарным диабетом, нуждался в регулярных инъекциях инсулина.