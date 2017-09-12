В Перми нашли тело подростка, пропавшего 4 сентября

12 сентября 2017 года в Орджоникидзевском районе города Перми в реке Чусовая в районе Чусовского моста сотрудники полиции и волонтеры нашли тело подростка, пропавшего 4 сентября.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшего юноши. Проводятся необходимые проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе УСКР России по Пермскому краю.