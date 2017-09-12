В Нью-Гэмпшире оцепили медцентр из-за сообщения о стрелке

«Медцентр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в городе Лебанон в настоящее время закрыт на вход и выход после сообщения о стрелке на территории больницы», — говорится в сообщении медицинского учреждения в сети Twitter.

Местный телеканал WCAX передает, что информация о стрелке в одном из больничных корпусов поступила в 13:30 по местному времени (20:30 мск).

Всем сотрудникам заведения по электронной почте были разосланы уведомления с призывом срочно эвакуироваться или укрыться в безопасном месте.