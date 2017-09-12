Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Младшая дочь Джоли вслед за старшей стала одеваться как мальчик
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Происходит немыслимое» — западный журналист о Сирии
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
50-летняя Мария Шукшина показала естественную красоту – СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8В Индии простились с Ганешей
23:06 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Гэмпшире оцепили медцентр из-за сообщения о стрелке

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Медицинский центр в американском городе Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, оцеплен из-за сообщения о возможном стрелке, полиция проводит проверку, сообщили во вторник в администрации учреждения.

«Медцентр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в городе Лебанон в настоящее время закрыт на вход и выход после сообщения о стрелке на территории больницы», — говорится в сообщении медицинского учреждения в сети Twitter.

Местный телеканал WCAX передает, что информация о стрелке в одном из больничных корпусов поступила в 13:30 по местному времени (20:30 мск).

Всем сотрудникам заведения по электронной почте были разосланы уведомления с призывом срочно эвакуироваться или укрыться в безопасном месте.

Департамент полиции Лебанона сообщил на своем сайте, что в больнице произошел «серьезный инцидент», задержан один человек. При этом в ведомстве пока не прокомментировали информацию о стрельбе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Под зданием детского дома нашли останки более 400 воспитанников
Зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок
Греф прокомментировал «изменение» статуса карт клиентов
Россия предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине
Ситуация вокруг «Матильды» переполнила чашу терпения Мединского
Apple представила три новых iPhone
«Тверской стрелок» получил пожизненный срок
Ярославская оппозиция заподозрила в фальсификации КОИБы
Спорт
Каррера взял 20 футболистов на матч Лиги чемпионов с «Марибором» Встреча группы Е Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Людски врт» в среду, 13 сентября, и начнется в 21:45 мск
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Власти Смольного выступили за отмену долевого строительства
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь