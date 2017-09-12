В Нью-Гэмпшире оцепили медцентр из-за сообщения о стрелке
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Медицинский центр в американском городе Лебанон, штат
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Медицинский центр в американском городе Лебанон, штат
«Медцентр
Местный телеканал WCAX передает, что информация о стрелке в одном из больничных корпусов поступила в 13:30 по местному времени (20:30 мск).
Департамент полиции Лебанона сообщил на своем сайте, что в больнице произошел «серьезный инцидент», задержан один человек. При этом в ведомстве пока не прокомментировали информацию о стрельбе.