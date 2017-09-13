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02:06 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге автомобиль протаранил остановку с людьми

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Три пешехода пострадали при наезде машины на остановку общественного транспорта в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

«Около 23.40 на пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по неустановленным причинам совершил наезд на троих пешеходов, находящихся на тротуаре», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате ДТП все пешеходы, две женщины и мужчина, получили тяжкий вред здоровья. По данному факту проводится проверка.

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