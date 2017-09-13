Серийный грабитель надолго отправится в колонию в Приморье
В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в серии имущественных преступлений, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в серии имущественных преступлений, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в совершении серии имущественных преступлений. Так, с января 36-летний обвиняемый совершил серию краж из кафе, офисов, торгового центра и мебельного магазина. Злоумышленник разбивал оконные стекла и проникал в помещения, откуда похищал деньги и ценные вещи. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 тысяч рублей.
В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к семи эпизодам противоправной деятельности. Часть похищенного имущества возвращена потерпевшим.
Уголовное дело направлено в суд. Теперь преступнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Екатерина Брязгунова.