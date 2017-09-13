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03:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Серийный грабитель надолго отправится в колонию в Приморье

В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в серии имущественных преступлений, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в совершении серии имущественных преступлений. Так, с января 36-летний обвиняемый совершил серию краж из кафе, офисов, торгового центра и мебельного магазина. Злоумышленник разбивал оконные стекла и проникал в помещения, откуда похищал деньги и ценные вещи. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 тысяч рублей.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к семи эпизодам противоправной деятельности. Часть похищенного имущества возвращена потерпевшим.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь преступнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Екатерина Брязгунова.

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