Серийный грабитель надолго отправится в колонию в Приморье

Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в совершении серии имущественных преступлений. Так, с января 36-летний обвиняемый совершил серию краж из кафе, офисов, торгового центра и мебельного магазина. Злоумышленник разбивал оконные стекла и проникал в помещения, откуда похищал деньги и ценные вещи. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 300 тысяч рублей.