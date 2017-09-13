Жительница Новосибирска сбила мужчину, после чего протаранила 2 дерева

В столице Сибири вчера 12 сентября, произошло страшное ДТП на Бердском шоссе. Об этом сообщает Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск.

Вчера днем, в 15:50 на Бердском шоссе женщина ехала на иномарке Лексус в направлении Академгородка и совершила наезд на мужчину. После этого автомобиль улетел в кювет и сбил несколько деревьев.