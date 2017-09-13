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07:11 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Жительница Новосибирска сбила мужчину, после чего протаранила 2 дерева

Авария произошла вчера на Бердском шоссе.

В столице Сибири вчера 12 сентября, произошло страшное ДТП на Бердском шоссе. Об этом сообщает Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск.

Вчера днем, в 15:50 на Бердском шоссе женщина ехала на иномарке Лексус в направлении Академгородка и совершила наезд на мужчину. После этого автомобиль улетел в кювет и сбил несколько деревьев.

После столкновения сбитый пешеход летел 24 метра, из-за чего, по предварительной информации, он скончался. Автоледи увезли в больницу.

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