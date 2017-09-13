Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
17 советов от самых старых людей планеты
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
США угрожают перекрыть важный канал финансирования вооружения РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Происходит немыслимое: Асад одерживает победу» — Западные СМИ
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
50-летняя Мария Шукшина показала естественную красоту – СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10В Саудовской Аравии начался Хадж
04:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жителя г. Назарово (Красноярский край) задержали с килограммом наркотиков

Мужчина попался сотрудникам полиции во время рейда «Нетрезвый водитель».

Как сообщает сайт Главного управления МВД Россиипо Красноярскому краю, сотрудники полка ДПС «Красноярское» остановили на ул. Монтажников автомобиль «Ниссан». Несмотря на явные признаки наркотического опьянения водитель от освидетельствования отказался. Во время осмотра автомобиля в багажнике полицейские обнаружили сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством весом почти 1 килограмм.

Следователям водитель сознался, что занимался закладками и приобрел наркотик для распространения. Теперь ему грозит до 20 лет за «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». И, конечно, лишение прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Геотермальные источники будут отапливать барнаульскую школу
Северная Корея прокомментировала новые санкции Совбеза ООН
Apple представила три новых iPhone
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Россия предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине
ЦСКА впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с победы
Президент Венесуэлы подтвердил готовность к диалогу с оппозицией
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Тушите свет. Как ЦСКА шокировал «Да Луш» ЦСКА впервые в истории начинает групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь