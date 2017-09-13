Жителя г. Назарово (Красноярский край) задержали с килограммом наркотиков

Как сообщает сайт Главного управления МВД Россиипо Красноярскому краю, сотрудники полка ДПС «Красноярское» остановили на ул. Монтажников автомобиль «Ниссан». Несмотря на явные признаки наркотического опьянения водитель от освидетельствования отказался. Во время осмотра автомобиля в багажнике полицейские обнаружили сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством весом почти 1 килограмм.

Следователям водитель сознался, что занимался закладками и приобрел наркотик для распространения. Теперь ему грозит до 20 лет за «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». И, конечно, лишение прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.