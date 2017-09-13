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05:43 (мск), источник: VLADNEWS

Во владивостокском кафе произошла поножовщина

Потерпевший скончался в реанимации.

В отдел полиции поступило сообщение от врача скорой помощи, который сообщил о госпитализации мужчины с проникающим ранением грудной клетки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ночное время в одном из кафе на улице Добровольского между посетителями произошел конфликт, в ходе которого 31-летний мужчина получил ножевое ранение.

Потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение городской клинической больницы Владивостока, где скончался.

Подозреваемые в причинении вреда здоровью задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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