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06:16 (мск), источник: Newslab.ru

«Будут и другие»: следователи пообещали новые задержания по делу взяточников из полиции

От действий этой группы, состоящей из высокопоставленных полицейских и криминалитета, пострадало много предпринимателей.

Источник: AP 2017

Сотрудники ФСБ рассказали о преступной группе, в которую входили задержанные за взятки полицейские.

Двух сотрудников полиции, один из которых оказался заместителем начальника отдела в Управлении по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю, задержали на прошлой неделе в Красноярске. За 4 млн рублей мужчины обещали помощь злоумышленникам, которых обвиняли в вымогательстве, и переквалифицировать их дело на более «мягкую» статью Уголовного кодекса. Полицейских и посредника, который принес деньги, поймали во время передачи двух миллионов рублей.

Как пояснила пресс-секретарь УФСБ по Красноярскому краю Марина Моисеева, полицейские оказались частью преступной группы, которая вымогала деньги у предпринимателей.

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«От действий этой группы, состоящей из высокопоставленных полицейских и криминалитета, пострадал ряд предпринимателей нашего региона. С них регулярно вымогали деньги. Суммы доходили до миллионов рублей. В обмен они предлагали, скажем так, общее покровительство», — рассказала Марина Моисеева.

Уже известно, что злоумышленники возбуждали фиктивные уголовные дела в отношении предпринимателей, а затем требовали с людей деньги за освобождение. Представители Федеральной службы безопасности выявили несколько таких случаев и по каждому сейчас собирают доказательства, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю Ольга Шаманская пояснила, что следователям уже удалось установить участников преступной группы, которые получали взятки. «Двое задержанных — это не окончательное количество фигурантов. Те, у кого деньги осели в карманах, уже знают о том, что мы проводим следственные мероприятия в их отношении. Они всячески пытаются скрыться от органов следствия. Они даже пытаются убегать от нас по балконам соседей», — рассказала Ольга Шаманская.

Марина Моисеева попросила всех, кто знает что-либо о действиях преступной группировки или пострадал от действий нечистых на руку полицейских, связаться с сотрудниками ФСБ по телефону (391) 230−93−20. Представитель ведомства отметила, что раскрытию преступления способствовала принципиальная позиция руководства краевой полиции и личное участие в следственных действиях начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого.

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