Покупка козы, надбавка к пенсии и предвыборные выплаты: как мошенники обманывают жителей Хабаровского края

За прошедшее лето телефонные и онлайн-мошенники выманили деньги у 24 жителей Хабаровского края. Самыми доверчивыми оказались комсомольчане — в городе Юности крупных сумм лишились 12 человек. Хабаровчане занимают второе место в «рейтинге» потерпевших: аферистам поверили восемь жителей краевой столицы. Большинство обманутых — пенсионеры, сообщает портал «Губерния».

По данным правительства Хабаровского края и регионального управления МВД, с июня по сентябрь действия мошенников с банковскими картами стали поводом для 13 уголовных дел. Полицейские выяснили, что обычно виновниками пропажи денег со счетов жителей края оказываются аферисты из Москвы, Самарской и Тульской областей, Татарстана.

Мошенники используют разные схемы обмана. Часто жулики представляются работниками Пенсионного фонда и заявляют, что данные банковской карты нужны им для выплаты компенсации или начисления денег после перерасчета пенсии. За лето этот метод сработал как минимум в шести случаях. Также обманщики рассылают СМС о списании денег с банковских карт или о блокировке расчетного счета. Затем они просят перезвонить на указанный номер и либо ввести ПИН-код, либо под диктовку совершить операции с пластиковым «кошельком». Так преступники обокрали еще шесть человек. В двух случаях аферисты назвались работниками банка и попросили внести оплату в счет страхования от мошенничества с картами.

Самую крупную сумму обманщики получили от комсомольчанина, который занимался инвестиционными вложениями. Мошенник, используя сайт инвестиционной компании и платежную систему «Золотая корона», украл 450 тысяч рублей.

Есть и оригинальные примеры. Так, 21 августа мошенник откликнулся на объявление жительницы Хабаровского района, которая продавала козу. Обманщик (как оказалось, из Самарской области) попросил сообщить ему данные карты — якобы для перечисления предоплаты. Как только он выведал эту информацию, со счета хозяйки козы исчезли 9 203 рубля.

Телефонные жулики используют для обмана любой предлог, даже выборы. Например, 16 августа хабаровчанка сообщила данные банковских карт мужчине, который обещал ей деньги от ЛДПР. В итоге «партиец» похитил у горожанки 19 850 рублей.