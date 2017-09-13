Покупка козы, надбавка к пенсии и предвыборные выплаты: как мошенники обманывают жителей Хабаровского края
Летом на уловки жуликов чаще всего попадались комсомольчане.
Летом на уловки жуликов чаще всего попадались комсомольчане.
За прошедшее лето телефонные и
По данным правительства Хабаровского края и регионального управления МВД, с июня по сентябрь действия мошенников с банковскими картами стали поводом для 13 уголовных дел. Полицейские выяснили, что обычно виновниками пропажи денег со счетов жителей края оказываются аферисты из Москвы, Самарской и Тульской областей, Татарстана.
Мошенники используют разные схемы обмана. Часто жулики представляются работниками Пенсионного фонда и заявляют, что данные банковской карты нужны им для выплаты компенсации или начисления денег после перерасчета пенсии. За лето этот метод сработал как минимум в шести случаях. Также обманщики рассылают СМС о списании денег с банковских карт или о блокировке расчетного счета. Затем они просят перезвонить на указанный номер и либо ввести
Самую крупную сумму обманщики получили от комсомольчанина, который занимался инвестиционными вложениями. Мошенник, используя сайт инвестиционной компании и платежную систему «Золотая корона», украл 450 тысяч рублей.
Есть и оригинальные примеры. Так, 21 августа мошенник откликнулся на объявление жительницы Хабаровского района, которая продавала козу. Обманщик (как оказалось, из Самарской области) попросил сообщить ему данные карты — якобы для перечисления предоплаты. Как только он выведал эту информацию, со счета хозяйки козы исчезли 9 203 рубля.
Телефонные жулики используют для обмана любой предлог, даже выборы. Например, 16 августа хабаровчанка сообщила данные банковских карт мужчине, который обещал ей деньги от ЛДПР. В итоге «партиец» похитил у горожанки 19 850 рублей.
Напомним, в феврале этого года в редакцию портала обратилась жительница Хабаровска, которая рассказала, что ее хотели обмануть подобным способом. Горожанке показалось странным, что за ее голос