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06:30 (мск), источник: Newslab.ru

Пьяный водитель чуть не погубил бойцов Росгвардии

Серьезная авария произошла на левом берегу Красноярска.

В Красноярске произошли две серьезные аварии. Ночью на проспекте Свободный в районе дома № 31произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Honda Saber и Honda Accord. Как рассказали в ГИБДД, водитель за рулем Honda Saber двигался в сторону улицы Маерчака и в районе остановки «Красномосковская» столкнулся с автомобилем Honda Accord. От удара Honda Accord наехала на бетонный блок, но повреждений не получила.

В результате ДТП пострадали пассажиры второй машины, участвовавшей в ДТП: молодые люди 20 и 22 лет получили травмы. Сотрудники полка ДПС устанавливают обстоятельства случившегося.

Вторая серьезная авария произошла на Северном шоссе. Как сообщили очевидцы, водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в автомобиль Lada Granta, в котором находились сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, в момент столкновения бойцы находились на маршруте патрулирования. Три сотрудника получили серьезные травмы, их пришлось госпитализировать. Установлено, что водитель Hyundai Solaris был в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

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