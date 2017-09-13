Пьяный водитель чуть не погубил бойцов Росгвардии
Серьезная авария произошла на левом берегу Красноярска.
Серьезная авария произошла на левом берегу Красноярска.
В Красноярске произошли две серьезные аварии. Ночью на проспекте Свободный в районе дома № 31произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Honda Saber и Honda Accord. Как рассказали в ГИБДД, водитель за рулем Honda Saber двигался в сторону улицы Маерчака и в районе остановки «Красномосковская» столкнулся с автомобилем Honda Accord. От удара Honda Accord наехала на бетонный блок, но повреждений не получила.
В результате ДТП пострадали пассажиры второй машины, участвовавшей в ДТП: молодые люди 20 и 22 лет получили травмы. Сотрудники полка ДПС устанавливают обстоятельства случившегося.
Вторая серьезная авария произошла на Северном шоссе. Как сообщили очевидцы, водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в автомобиль Lada Granta, в котором находились сотрудники Росгвардии.
Как рассказали в
Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.