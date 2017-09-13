Пьяный водитель чуть не погубил бойцов Росгвардии

В Красноярске произошли две серьезные аварии. Ночью на проспекте Свободный в районе дома № 31произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Honda Saber и Honda Accord. Как рассказали в ГИБДД, водитель за рулем Honda Saber двигался в сторону улицы Маерчака и в районе остановки «Красномосковская» столкнулся с автомобилем Honda Accord. От удара Honda Accord наехала на бетонный блок, но повреждений не получила.

В результате ДТП пострадали пассажиры второй машины, участвовавшей в ДТП: молодые люди 20 и 22 лет получили травмы. Сотрудники полка ДПС устанавливают обстоятельства случившегося.

Вторая серьезная авария произошла на Северном шоссе. Как сообщили очевидцы, водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в автомобиль Lada Granta, в котором находились сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, в момент столкновения бойцы находились на маршруте патрулирования. Три сотрудника получили серьезные травмы, их пришлось госпитализировать. Установлено, что водитель Hyundai Solaris был в состоянии алкогольного опьянения.