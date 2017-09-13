Утром 13 сентября все школы Перми проверят на подозрительные предметы

Как сообщили в городской администрации, после такого осмотра образовательный процесс в школах и детсадах возобновится в обычном режиме.

Напомним, 12 сентября в Перми прошла массовая эвакуация школ, торговых центров, вокзалов и других общественных заведений. Так, в 11 школ города поступили звонки о заложенных взрывных устройствах. По официальным данным, при осмотре этих учреждений оперативные службы взрывные устройства не обнаружили.