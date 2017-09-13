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06:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

Утром 13 сентября все школы Перми проверят на подозрительные предметы

Накануне в 11 городских школ поступили звонки о заложенных взрывных устройствах.

Утром 13 сентября все образовательные учреждения Перми проверят на наличие подозрительных предметов.

Как сообщили в городской администрации, после такого осмотра образовательный процесс в школах и детсадах возобновится в обычном режиме.

Напомним, 12 сентября в Перми прошла массовая эвакуация школ, торговых центров, вокзалов и других общественных заведений. Так, в 11 школ города поступили звонки о заложенных взрывных устройствах. По официальным данным, при осмотре этих учреждений оперативные службы взрывные устройства не обнаружили.

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