Утром 13 сентября все школы Перми проверят на подозрительные предметы
Накануне в 11 городских школ поступили звонки о заложенных взрывных устройствах.
Накануне в 11 городских школ поступили звонки о заложенных взрывных устройствах.
Утром 13 сентября все образовательные учреждения Перми проверят на наличие подозрительных предметов.
Как сообщили в городской администрации, после такого осмотра образовательный процесс в школах и детсадах возобновится в обычном режиме.
Напомним, 12 сентября в Перми прошла массовая эвакуация школ, торговых центров, вокзалов и других общественных заведений. Так, в 11 школ города поступили звонки о заложенных взрывных устройствах. По официальным данным, при осмотре этих учреждений оперативные службы взрывные устройства не обнаружили.