В Туймазах скорая помощь влетела в «Kia Rio»

В Туймазах, что на западе Башкирии, карета скорой помощи на скорости влетела в «Киа Рио».

Видео момента аварии выложил в сеть один из городских автолюбитель. Судя по любительским кадрам, скорая проезжала перекресток на мигающий сигнал светофора.

К несчастью, «Газель» не заметил водитель корейской иномарки, который ехал с левой стороны. Удар был такой силы, что скорую помощь буквально выкинуло на газон, где она затормозила о кусты. Водитель и пассажиры корейской иномарки смогли выбраться из салона самостоятельно.

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