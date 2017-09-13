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06:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Туймазах скорая помощь влетела в «Kia Rio»

Авария случилось на одном из городских перекрестков.

В Туймазах, что на западе Башкирии, карета скорой помощи на скорости влетела в «Киа Рио».

Видео момента аварии выложил в сеть один из городских автолюбитель. Судя по любительским кадрам, скорая проезжала перекресток на мигающий сигнал светофора.

К несчастью, «Газель» не заметил водитель корейской иномарки, который ехал с левой стороны. Удар был такой силы, что скорую помощь буквально выкинуло на газон, где она затормозила о кусты. Водитель и пассажиры корейской иномарки смогли выбраться из салона самостоятельно.

Во время загрузки произошла ошибка.

О погибших или пострадавших ничего не сообщается.

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