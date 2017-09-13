В США знаменитости провели телемарафон по сбору средств пострадавшим от ураганов
Всего за время мероприятия, которое длилось ровно час, удалось собрать более $14,5 млн.
Всего за время мероприятия, которое длилось ровно час, удалось собрать более $14,5 млн.
Как сообщили организаторы, всего за время телемарафона, который длился ровно час, удалось собрать более $14,5 млн. Во время мероприятия любой желающий мог позвонить по заранее объявленным платным номерам телефона, совершив таким образом пожертвование. Кроме того, по завершении телетрансляции сбор средств решено было не прекращать, поэтому собранная в итоге сумма окажется больше.
В марафоне, который транслировался сразу из нескольких студий в
Открыл марафон певец Стиви Уандер, который исполнил одну из песен музыканта Билла Уизерса — «Lean on Me». За час трансляции также выступили певец Ашер,
Ураган «Харви» обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа. Он привел к масштабным наводнениям, жертвами которых стали не менее 70 человек.
Сформировавшийся в Атлантике ураган «Ирма» привел к серьезнейшим разрушениям в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию американского штата Флорида, принеся мощные ветра и проливные дожди. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 55 человек.