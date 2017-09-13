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07:59 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Челябинска созывает антитеррористическое заседание после массовых эвакуаций

Мэрия Челябинска созывает внеплановое заседание антитеррористической комиссии города под руководством мэра Евгения Тефтелева сегодня, 13 сентября.

По данным администрации города, причиной экстренного созыва собрания стали анонимные сообщения о минировании 11 сентября.

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В совещании примут участие руководители силовых структур.

Напомним, 11 сентября анонимные звонки прервали работу торговых центров, ресторанов и гипермаркетов. Но взрывоопасных предметов в зданиях не нашли.

Полиция готовит к возбуждению уголовное дело. Массовые атаки продолжились в городах-соседях: Екатеринбурге и Перми. Федеральные силовики нашли след лжеминеров в Украине.

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