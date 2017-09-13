Оператора службы «02» из-за которой упустили убийцу, уволили из полиции

В ходе прокурорской проверки в действиях сотрудников УМВД России по Челябинску при приеме и регистрации сообщения о преступлении, а также при рассмотрении обращения о нарушениях диспетчера дежурной части УМВД России по Челябинску выявлены грубейшие нарушения требований Федерального закона «О полиции», Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

«По фактам допущенных нарушений закона прокурором области А. Ф. Кондратьевым в адрес начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области 06 сентября 2017 года направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также причин и условий им способствующих. При рассмотрении которого также поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Диспетчер дежурной части УМВД России по г. Челябинску 11 сентября 2017 уволена из органов внутренних дел», — сообщает пресс-служба регионального Главка.

Как ранее писало агентство «Урал-пресс-информ», страшную находку обнаружили 6 июня в Челябинске в районе улицы Куйбышева прохожие. Сначала прозвучала информация только об отрезанной человеческой голове, но вскоре выяснилось, что в пакете находились и конечности.

Следствие установило, что останки принадлежали 70-летней пенсионерке. Вскоре по фотороботу был найден и подозреваемый — безработный 55-летний мужчина с психическими отклонениями, наряжающийся в женскую одежду и называющий себя Жанной. «Трансвестит"-расчленитель оказался к тому же родным сыном убитой. «Жанна» показал силовикам место нахождения остальных частей тела матери — они были закопаны на территории садов.