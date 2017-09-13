Почти 30 лет на троих. Угонщикам дорогих иномарок в Челябинске огласили приговор

В 2016 году прокуратура добилась отмены слишком мягкого приговора троим жителям Миасса, обвиняемым в похищении 9 внедорожников в Челябинске. Роману Килиевичу суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, Андрею Курдюкову — 4 года 5 месяцев и Евгению Постникову — 4 года 6 месяцев в то время, как прокурор настаивал на приговоре в почти 40 лет заключения на троих.

Дело было направлено на повторное рассмотрение. Накануне суд вынес новое решение, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В 2014−15 годах Челябинск захлестнула волна автоугонов. Неуловимая банда Килиевича угоняла элитные иномарки в 20-х числах каждого месяца. На «дело» банда шла, все тщательно спланировав. Среди угнанных машин — два автомобиля Тойота Лэнд Крузер 200, а также Тойота Лэнд Крузер Прадо, Тойота Альфард, Лэнд Ровер Рэнж Ровер, Лэнд Ровер Спорт, Лексус LX570, Лексус GX460 и Лексус RX350. Злоумышленники сняли квартиру на северо-западе Челябинска, и практически все угоны впоследствии совершали в соседних дворах. Угонщикам удавалось красть машины даже на охраняемых парковках.

Для реализации своих планов они использовали современные технические средства, сканирующие сигнализации и снимающие блокировку двигателя иммобилайзером. Кроме того, злоумышленники пользовались приборами, которые позволяют открывать шлагбаумы. Совершая кражи, подельники не использовали мобильную связь, а вели переговоры с помощью радиостанции, на лица надевали капроновые чулки.

Угнанные иномарки банда Килиевича прятала в арендованном в Сосновском районе доме, а также в гараже на территории предприятия «Строительные материалы». Там же их частично разукомплектовывали, перекрашивали, идентификационные номера заменяли поддельными.