Торговые центры Владивостока исчисляют убытки от атаки телефонных террористов миллионами

Владивосток, 13 сентября, PrimaMedia.

Звонок телефонных террористов 12 сентября прервал работу сразу нескольких торговых центров и супермаркетов Владивостока. Простой в работе составил от шести до восьми часов. Сотрудникам магазинов пришлось провести это время на улице, а клиентам — искать другую торговую точку. В беседе с корр. ИА PrimaMedia предприниматели примерно оценили убытки, заявив, что речь идет о миллионах и даже десятках миллионов рублей.

Напомним, во второй половине дня во вторник сразу ряд объектов Владивостока подвергся атаке телефонных террористов. «Заминированными» оказались автовокзал, Академия искусств, несколько студенческих общежитий, а также крупные торговые центры, супермаркеты и магазины.

Как сообщили корр. PrimaMedia представители пострадавших торговых сетей, звонок на все объекты поступил практически в одно и то же время — около трех часов дня. Эвакуация объектов началась экстренно. Сотрудники и посетители торговых центров покинули здания, парковки были освобождены от личных автомобилей.