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07:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Торговые центры Владивостока исчисляют убытки от атаки телефонных террористов миллионами

Учреждения и магазины были на несколько часов парализованы из-за звонков с иностранного номера.

Владивосток, 13 сентября, PrimaMedia.

Звонок телефонных террористов 12 сентября прервал работу сразу нескольких торговых центров и супермаркетов Владивостока. Простой в работе составил от шести до восьми часов. Сотрудникам магазинов пришлось провести это время на улице, а клиентам — искать другую торговую точку. В беседе с корр. ИА PrimaMedia предприниматели примерно оценили убытки, заявив, что речь идет о миллионах и даже десятках миллионов рублей.

Напомним, во второй половине дня во вторник сразу ряд объектов Владивостока подвергся атаке телефонных террористов. «Заминированными» оказались автовокзал, Академия искусств, несколько студенческих общежитий, а также крупные торговые центры, супермаркеты и магазины.

Как сообщили корр. PrimaMedia представители пострадавших торговых сетей, звонок на все объекты поступил практически в одно и то же время — около трех часов дня. Эвакуация объектов началась экстренно. Сотрудники и посетители торговых центров покинули здания, парковки были освобождены от личных автомобилей.

«В этот день были нарушены планы многих людей, рабочие процессы сотрудников были остановлены, — сообщила руководитель отдела маркетинга ТРК «Седанка Сити» Юлия Гулеватая. — Люди побросали свои корзины с покупками, прервали стрижки, прием пищи на фудкорте и в кафе, примерку одежды и обуви, в городе профессий «КидБург» деткам срочно нужно было найти своих родителей, были сорваны празднования двух детских дней рождений. Сотрудники интерактивного города старались как можно легче, в игровой форме провести эвакуацию детей, чтобы те не испугались.

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