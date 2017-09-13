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07:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Звонки о минировании зданий в Новосибирске поступали с Украины

Напомним, накануне стало известно, что в Новосибирске были «заминированы» шесть зданий.

Звонки о минировании зданий в Новосибирске поступали с Украины, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины», — заявил собеседник агентства.

Напомним, накануне стало известно, что в ночь на 12 сентября в Новосибирске поступали сообщения о минировании шести зданий. Неизвестные сообщали о бомбе на Автовокзале, в ночных клубах «Альпен Грот», «Антигламур» и гостиницах «Центральная» и «Аврора».

В пресс-службе ГУ МВД по НСО «Вестям» заявили: «В Управление МВД России по Новосибирску поступали сообщения о нахождении бесхозных предметов на ряде объектов в черте Новосибирска. В настоящее время полиция проводит проверку по данным сообщениям, устанавливаются личности звонивших».

Сообщения о минировании зданий фиксировались в Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске.

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