Южноуральцу грозит арест за попытку оправдать приятеля в суде

Житель Еманжелинска пойдёт под суд за ложные показания по уголовному делу в отношении своего знакомого, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

В феврале текущего года мужчина в качестве свидетеля выступал в суде и сообщил, что в момент ДТП автомобилем управляла супруга обвиняемого. Позже вина водителя была доказана, его лишили права управления транспортом и приговорили к обязательным работам. Теперь уголовное наказание грозит и лжесвидетелю.

«Санкция ч.1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде) предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев», — уточнили в прокуратуре.