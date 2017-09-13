Избит руководитель аппарата акима Степногорска
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Избили руководителя аппарата акима Степногорска, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Избили руководителя аппарата акима Степногорска, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации
«Избитый мужчина, 1986 года рождения, поступил с открытой
Жертвой является глава Степногорского городского аппарата Владимир Бессудный. Это можно увидеть на видео, распространенном в социальных сетях. На нем видно, что ночью на улице лежит неизвестный избитый мужчина.
«Сейчас проводятся комплексные меры для выявления подозреваемого. Известно также, что личные вещи жертвы были украдены», — добавили в полиции.
По факту возбуждено уголовное судопроизводство по статье 192 части 2 (грабеж) Уголовного кодекса РК.