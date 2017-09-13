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08:05 (мск), источник: Kazinform

Избит руководитель аппарата акима Степногорска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Избили руководителя аппарата акима Степногорска, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, происшествие случилось 9 сентября. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции Степногорска в 7.45.

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«Избитый мужчина, 1986 года рождения, поступил с открытой черепно-мозговой травмой. На данный момент пострадавший находится в бессознательном состоянии», — пояснили в пресс-службе ДВД.

Жертвой является глава Степногорского городского аппарата Владимир Бессудный. Это можно увидеть на видео, распространенном в социальных сетях. На нем видно, что ночью на улице лежит неизвестный избитый мужчина.

«Сейчас проводятся комплексные меры для выявления подозреваемого. Известно также, что личные вещи жертвы были украдены», — добавили в полиции.

По факту возбуждено уголовное судопроизводство по статье 192 части 2 (грабеж) Уголовного кодекса РК.

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