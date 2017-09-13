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08:13 (мск), источник: Вести Приморье

Мужчина возил нелегальный алкоголь из Владикавказа во Владивосток

Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Во Владивостоке утверждено обвинительное заключение в отношении гр-на Д., 1967 года рождения, который обвиняется в незаконной перевозке продукции без предусмотренной законодательством маркировки.

Проживая в краевом центре, фигурант организовал перевозку из г. Владикавказ в г. Владивосток алкоголя без каких-либо сопроводительных документов, которые бы подтверждали легальность производства и оборота такой продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия.

В результате во Владивосток было ввезено более 155 тыс. бутылок емкостью 0,5 л. каждая, с содержанием спирта в готовой продукции 40%, на которых имелись специальные марки, изготовленные не производством Гознак.

Уголовное дело направлено прокурором города в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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