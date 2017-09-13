Мужчина возил нелегальный алкоголь из Владикавказа во Владивосток
Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Во Владивостоке утверждено обвинительное заключение в отношении
Проживая в краевом центре, фигурант организовал перевозку из г. Владикавказ в г. Владивосток алкоголя без
В результате во Владивосток было ввезено более 155 тыс. бутылок емкостью 0,5 л. каждая, с содержанием спирта в готовой продукции 40%, на которых имелись специальные марки, изготовленные не производством Гознак.
Уголовное дело направлено прокурором города в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.