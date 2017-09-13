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08:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сотрудников мэрии Хабаровска срочно эвакуировали из-за угрозы теракта

Сейчас здание осматривают представители спецслужб.

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Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.

Сотрудников мэрии города Хабаровска эвакуировали из здания. Сейчас окрестности осматривают сотрудники спецслужб, сообщил корр ИА AmurMedia со ссылкой на источник на месте событий.

В редакцию поступило сообщение от горожанина, ставшего очевидцем эвакуации из здания мэрии Хабаровска.

— Там сейчас кинолог, пожарные, — уточнил очевидец.

В пресс-службе администрации подтвердили данную информацию.

— В 13−50 сработала звуковая сигнализация. Пока мы все находимся на улице, — сообщил сотрудник пресс-службы Иван Печников.

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