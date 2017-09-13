Сотрудников мэрии Хабаровска срочно эвакуировали из-за угрозы теракта
Сейчас здание осматривают представители спецслужб.
Сейчас здание осматривают представители спецслужб.
Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.
Сотрудников мэрии города Хабаровска эвакуировали из здания. Сейчас окрестности осматривают сотрудники спецслужб, сообщил корр ИА AmurMedia со ссылкой на источник на месте событий.
В редакцию поступило сообщение от горожанина, ставшего очевидцем эвакуации из здания мэрии Хабаровска.
— Там сейчас кинолог, пожарные, — уточнил очевидец.
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— В 13−50 сработала звуковая сигнализация. Пока мы все находимся на улице, — сообщил сотрудник