Первоуральских «психов с ножами» отловили при странных обстоятельствах

Сотрудники первоуральской полиции совместно с сотрудниками регионального ГУ ФСИН поймали всех шестерых беглецов, которых руководство психиатрической больницы Первоуральска объявили в розыск 8 сентября. «АиФ-Урал» сообщал об этом инциденте, уточняя, что трое психически больных граждан были вооружены украденными с кухни ножами.

«В результате комплекса поисковых мероприятий 12 сентября сотрудники полиции Первоуральска установили место нахождения одного из трех самовольно покинувших специализированное учреждение граждан. Еще одного доставили в клинику родственники. Третьего, как уточнили медики, они, оказывается, уже выписали, поэтому его поиски прекращены», — сообщили «АиФ-Урал» в полиции. Один из беглецов спокойно разгуливал по улице Вайнера в Первоуральске.

Что касается еще троих сбежавших граждан, то их поймали практически сразу после побега — 8 сентября. Их, вооруженных ножами, задержали сотрудники ГУ ФСИН, обнаружив на своей территории.

История с побегом пациентов обогащается любопытными фактами. По информации от жителей Первоуральска, задержанные беглецы, попав на охраняемую ГУ ФСИН территорию, сначала были изгнаны с нее сотрудникам пенитенциарного ведомства и только потом был пойманы с помощь наряда полиции, когда стала понятна допущенная ошибка.