В Новосибирской области пропал мужчина с бородой
Денис Таловиков ушел с работы в районе м\р «Близкий 3 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
Денис Таловиков ушел с работы в районе м\р «Близкий 3 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
В Новосибирской области пропал мужчина с бородой, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
Таловиков Денис
Приметы: рост 175 см, крепкого телосложения, волосы темные, имеются залысины, глаза карие, носит бороду.
Был одет: в темно- зелёную футболку, синюю олимпийку, серые спортивные штаны, на ногах темные мокасины.
Если вам