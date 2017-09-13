В Новосибирской области пропал мужчина с бородой, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

Таловиков Денис 03.09.2017 года около 13−00 ушел с работы в районе м\р «Близкий», и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, крепкого телосложения, волосы темные, имеются залысины, глаза карие, носит бороду.

Был одет: в темно- зелёную футболку, синюю олимпийку, серые спортивные штаны, на ногах темные мокасины.

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