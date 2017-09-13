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08:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области пропал мужчина с бородой

Денис Таловиков ушел с работы в районе м\р «Близкий 3 сентября, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

В Новосибирской области пропал мужчина с бородой, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

Таловиков Денис 03.09.2017 года около 13−00 ушел с работы в районе м\р «Близкий», и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, крепкого телосложения, волосы темные, имеются залысины, глаза карие, носит бороду.

Был одет: в темно- зелёную футболку, синюю олимпийку, серые спортивные штаны, на ногах темные мокасины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

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