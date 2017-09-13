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08:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Одному из 13 пострадавших в ДТП юных спортсменов из Златоуста потребовалась госпитализация

Одному из 13-ти юных спортсменов из Златоуста, пострадавших в аварии под Челябинском, потребовалась госпитализация в медицинское учреждение. Остальные будут получать лечение амбулаторно.

Как уже сообщало агентство, микроавтобус, который вез ребят из детской футбольной команды Златоуста, попал в ДТП на въезде в Челябинск 12 сентября в 13 часов 50 минут.

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Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, в ДТП получили различные травмы 13 ребят, средний возраст которых составляет 12 лет.

Пять человек были осмотрены в горбольнице № 9. Один юный спортсмен получил в аварии перелом свода черепа. Он переведен в Челябинскую областную клиническую больницу в отделение нейрохирургии. «Состояние его оценивается как среднее, близкое к удовлетворительному», — уточнили в минздраве. У двоих ушибы мягких тканей, у одного ушиб грудной клетки, у одного закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение мозга).

Пять пострадавших ребят были доставлены в горбольницу № 1. У них ушибы и незначительные травмы. Ребятам была оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.

Три человека были осмотрены в Челябинской областной детской клинической больнице. У них диагностированы ушибы мягких тканей. Им также не потребовалась госпитализация.

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