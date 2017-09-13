Директор «Армапром-Пермь» осужден на 4 года колонии за мошенничество на сумму 18 млн руб
Ленинский суд Перми вынес приговор учредителю и директору ООО «Армапром-Пермь», обвинявшемуся в мошенничестве в особо крупном размере.
Ленинский суд Перми вынес приговор учредителю и директору ООО «Армапром-Пермь», обвинявшемуся в мошенничестве в особо крупном размере.
Как было установлено в суде, бизнесмен представив в налоговые органы фиктивные документы, получил из бюджета 18,2 млн руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. Документы, которые он предоставлял, содержали сведения о фиктивных сделках по приобретению товаров, совершенные от имени аффилированных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При чем, указанные организации приобретались, создавались, регистрировались, открывались банковские счета исключительно с целью хищения бюджетных денежных средств с последующим созданием фиктивного документооборота.
В действительности, реальные затраты на приобретение имущества отсутствовали, следовательно оснований для возмещения налога не имелось.
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