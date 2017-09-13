На трассе в Башкирии столкнулись три большегруза: есть пострадавший
Предполагаемый виновник аварии не справился с управлением.
Предполагаемый виновник аварии не справился с управлением.
Серьезная авария с участием трех грузовых машин произошла минувшей ночью, 12 сентября, на трассе М7 возле села Исаметово. По предварительным данным, 55-летний житель Татарстана за рулем тягача «Мерседес» не справился с управлением и выехал на встречку, где протаранил полуприцеп «Даф», а после столкнулся с другим «Мерседесом».
— В результате ДТП пострадал предполагаемый виновник аварии. С различными травмами его увезли в больницу, — сообщает «Дорожный патруль».
На место аварии помимо сотрудников ДПС оперативно приехала служба МЧС, чтобы устранить последствия происшествия: на проезжей части разлилось дизельное топливо.