На трассе в Башкирии столкнулись три большегруза: есть пострадавший

Серьезная авария с участием трех грузовых машин произошла минувшей ночью, 12 сентября, на трассе М7 возле села Исаметово. По предварительным данным, 55-летний житель Татарстана за рулем тягача «Мерседес» не справился с управлением и выехал на встречку, где протаранил полуприцеп «Даф», а после столкнулся с другим «Мерседесом».