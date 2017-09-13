В Березовском неизвестные обчистили «Евросеть»

Ранним утром 13 сентября 2017 года в Березовском неизвестные ограбили «Евросеть» и скрылись с места происшествия.

«Сообщение о нападении на салон сотовой связи поступило в органы внутренних дел в 05.15. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Вместе с владельцами салона устанавливается ущерб», — сообщила «Уралинформбюро» замруководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Нина Пелевина.