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08:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Березовском неизвестные обчистили «Евросеть»

И скрылись.

Ранним утром 13 сентября 2017 года в Березовском неизвестные ограбили «Евросеть» и скрылись с места происшествия.

«Сообщение о нападении на салон сотовой связи поступило в органы внутренних дел в 05.15. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Вместе с владельцами салона устанавливается ущерб», — сообщила «Уралинформбюро» замруководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Нина Пелевина.

Следует напомнить, что 8 сентября неизвестные обчистили «Евросеть» в Екатеринбурге на улице Белореченской. А за день до этого 13 юных налетчиков ворвались с палками в ТЦ «Кит» и разгромили салоны «Связной» и «Билайн».

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