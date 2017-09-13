В Березовском неизвестные обчистили «Евросеть»
И скрылись.
И скрылись.
Ранним утром 13 сентября 2017 года в Березовском неизвестные ограбили «Евросеть» и скрылись с места происшествия.
«Сообщение о нападении на салон сотовой связи поступило в органы внутренних дел в 05.15. В настоящее время на месте работает
Следует напомнить, что 8 сентября неизвестные обчистили «Евросеть» в Екатеринбурге на улице Белореченской. А за день до этого 13 юных налетчиков ворвались с палками в ТЦ «Кит» и разгромили салоны «Связной» и «Билайн».