В Екатеринбурге на улице Решетникова огонь повредил четыре автомобиля
Минувшей ночью в Екатеринбурге пострадали от огня четыре автомобиля. Все произошло на улице Решетникова.
Минувшей ночью в Екатеринбурге пострадали от огня четыре автомобиля. Все произошло на улице Решетникова.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 00.40. На площади в 8 кв.м сгорел автомобиль Skoda, также огнем были повреждены кузова Kia Rio, ВАЗ-2115 и «Иж Ода». В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.
Как отметили в ведомстве, пожар был потушен в течение трех минут. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, за сутки до этого на улице Родонитовая сгорел автомобиль Audi Q5. Сейчас полиция ищет очевидцев.