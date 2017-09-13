В Екатеринбурге на улице Решетникова огонь повредил четыре автомобиля

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 00.40. На площади в 8 кв.м сгорел автомобиль Skoda, также огнем были повреждены кузова Kia Rio, ВАЗ-2115 и «Иж Ода». В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.