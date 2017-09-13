Ночью в Омске сгорел дом с 72-летней хозяйкой
Пожарные тушили дом на улице Герцена более двух часов.
Пожарные тушили дом на улице Герцена более двух часов.
Сегодня, в ночь на 13 сентября, на пересечении улиц Герцена и 19-й Северной сгорел частный дом. Очевидцы в паблике «ЧП Омск» сообщают, что на пожар унёс человеческую жизнь: «Пожарные вытащили бездвижное тело».
Как пояснили Om1.ru в следственном комитете по Омской области, погибла 72-летняя хозяйка дома.
Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:
— Женщина скончалась от отравления угарным газом. Причины пожара мы устанавливаем, назначена экспертиза.
По данным омского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:37. Соседи заметили возгорание слишком поздно, когда пламя уже успело охватить дом целиком. На место выехали 27 пожарных на шести автомобилях. Когда спасатели обнаружили хозяйку в плотном дыму внутри дома, она оказалась мёртвой.
Открытый огонь потушили только спустя полчаса — в 03:05. Полностью пожар был ликвидирован под утро — в 05:20. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправная печка.