Ночью в Омске сгорел дом с 72-летней хозяйкой

Сегодня, в ночь на 13 сентября, на пересечении улиц Герцена и 19-й Северной сгорел частный дом. Очевидцы в паблике «ЧП Омск» сообщают, что на пожар унёс человеческую жизнь: «Пожарные вытащили бездвижное тело».

Как пояснили Om1.ru в следственном комитете по Омской области, погибла 72-летняя хозяйка дома.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

— Женщина скончалась от отравления угарным газом. Причины пожара мы устанавливаем, назначена экспертиза.

По данным омского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:37. Соседи заметили возгорание слишком поздно, когда пламя уже успело охватить дом целиком. На место выехали 27 пожарных на шести автомобилях. Когда спасатели обнаружили хозяйку в плотном дыму внутри дома, она оказалась мёртвой.

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