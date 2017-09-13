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09:20 (мск), источник: Volga News

Пропавшая в Похвистневском районе 16-летняя девушка найдена живой

Жительница Похвистневского районе — 16-летняя Рузия Загудулина, которую разыскивали с середины августа, найдена живой, сообщает пресс-служба ДПСО «Лиза Алерт».

Несовершеннолетняя покинула свой дом в с. Сивруха 16 августа и с тех пор не давала о себе знать. Пост о том, что девушка найдена, появился в группе поисковиков в соцсети накануне. Один из комментатором утверждает, что подросток уходит из дома не в первый раз.

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